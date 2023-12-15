Орбан наложил вето на европейскую помощь Украине

Главное: Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд. евро на ближайшие пять лет. Это решение следует одобрить всем лидерам стран ЕС.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие бюджетного решения ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель по завершению переговоров лидеров ЕС, продолжавшихся до глубокой ночи, пишет Європейська правда.

Мишель отметил, что тематикой дискуссии было не только финансирование Украины. Лидерам ЕС было предложено для принятия «мегапакет», в который вошло финансирование поддержки Украины, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны.

«Лишь одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот „мегапакет“, включая Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим», — сказал председатель Европейского совета.

Он добавил, что 27-м лидером, не давшим согласия, является премьер Венгрии Орбан.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан написал в своем профиле Х, что вето наложено на помощь Украине и что вернутся к этому вопросу в следующем году.

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