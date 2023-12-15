Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принято

Главное: Европейский совет на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. В момент голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний Евросовета.

Детали: Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Об этом Шарль Мишель сообщил в соцсети X (Twitter).

Соответствующее решение было согласовано в Брюсселе на саммите Евросоюза.

«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — говорится в сообщении Мишеля.

Председатель Европейского совета добавил, что был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС для Грузии, а также, что Евросоюз начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной по вступлению, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства.

«Четкий сигнал надежды для их людей и нашего континента», — отметил Мишель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний Евросовета, когда лидеры стран-членов ЕС принимали решение о начале переговоров по вступлению Украины. Об этом пишет The Guardian.

«Венгрия считает, что ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной, мы не хотим в этом участвовать», — заявил Орбан.

Guardian отмечает: Венгрия решила, что «26 стран ЕС могут идти своим путём».

Орбан также разместил у себя на Facebook видео, которое подписал: «Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении» и повторил свою позицию о том, что Украина не готова начать переговоры о вступлении в ЕС и начинать переговоры о вступлении с Киевом за нынешние обстоятельств «нерационально».

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил журналистам, что Орбан не заблокировал решение, а просто вышел из зала, что позволило другим депутатам единогласно принять решение, пишет Радио Свобода.

«Орбана во время голосования не было. Решение принято 26 лидерами. Орбан мог делегировать кого-то вместо себя, чтобы заблокировать решение, но он этого не сделал. Принятое решение абсолютно законно с точки зрения процедуры. Орбан имел 100 вариантов заблокировать начало перегоров, но он этого не сделал — ни сам, ни через кого-то им делегированного, а просто покинул ранее зал. Решение вполне легитимно по поводу начала переговоров», — сказал представитель ЕС.

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