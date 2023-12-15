Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 343 890 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 343 890 солдат. Уничтожено 5 706 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 15 декабря.

Сообщается, что погибли уже 343 890 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 706 танков, 10 654 боевые бронированные машины, 8 099 артиллерийских систем, 920 РСЗО, 605 средств ПВО, 324 самолета, 324 вертолета, 6 226 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 608 крылатых ракет, 22 корабля/катера, одну подлодку, 10 699 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 189 единиц специальной техники.

В тему: Путин рассказал об «актуальных задачах» в Украине.