«Киевстар» практически восстановил связь

Главное: В «Киевстаре» заявили, что почти восстановили связь. Прямо сейчас заканчивается подключение голосовой связи в последней локации — правый берег Днепра в Киеве.

Детали: Мобильный оператор «Киевстар» почти полностью восстановил связь после мощной атаки хакеров. В ближайшее время заработает мобильный интернет. Об этом сказал гендиректор компании Александр Комаров в эфире телемарафона в четверг, 14 декабря.

«Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию — это правый берег Днепра в Киеве», — рассказал он.

Комаров подтвердил, что «Киевстару» не удалось в ожидаемые сроки восстановить мобильный интернет.

«К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета», — сказал гендиректор.

Комаров выразил надежду, что «Киевстар» возобновит три базовых услуги (мобильный голос, мобильный интернет и смс) до конца текущей недели. Однако, по его словам, «уровень неопределенности зашкаливает».

«Также потом все дополнительные услуги мы будем восстанавливать, и это, с моей точки зрения, займет несколько недель. Но это все более такие, второстепенные услуги», — добавил он.

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