Ларс фон Триер: скандальный режиссер подготовил сюрприз своим фанатам

Главное: Ларс фон Триер передумал завязывать с кино. Уже работает над новым фильмом.

Детали: 67-летний скандальный датский режиссер Ларс фон Триер передумал завязывать с кино. Об этом информирует издание World of Reel.

Сообщается, что сейчас он работает над новым фильмом.

Сказано, что датчанин уже практически закончил работу над сценарием новой картины и планирует приступить к съемкам в 2024-м году.

Ранее, осенью прошлого года, Ларс фон Триер говорил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона и что он думает над тем, чтобы прекратить снимать кино.

Напомним, что последний полнометражный фильм режиссера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018-м году, а в 2022-м году он выпустил телесериал «Королевство. Исход».

В тему: Ларс фон Триер утверждает, что «жизни русских важны».