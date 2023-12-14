Путин уверяет, что во время контрнаступления Украина потеряла 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин

Главное: Владимир Путин прокомментировал войну в Украине. Уверяет, что наша страна во время контрнаступления 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.

Детали: Президент России Владимир Путин прокомментировал войну в Украине. Произошло это во время прямой линии.

Так, российский лидер озвучил свои цифры якобы потерь Украины в технике во время контрнаступления.

По его словам, было уничтожено 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.

Кроме этого глава государства уверяет, что «практически по всей линии соприкосновения российские вооруженные силы, по скромным оценкам, улучшают свое положение».

Он добавил: «Мир в Украине будет тогда, когда мы достигнем своих целей».

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