Путин назвал число россиян, воюющих в Украине

Главное: В Украине воюют 486 тысяч добровольцев и 244 тысячи мобилизованных. Такие цифры привел Владимир Путин.

Детали: Президент России Владимир Путин прокомментировал войну в Украине. Произошло это во время прямой линии.

Глава государства поведал о числе россиян, воюющих в нашей стране.

Он сказал: «На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч добровольцев, и поток наших мужчин не сокращается».

Уверяется, что ежедневно в военкоматы приходят по полторы тысячи добровольцев.

Владимир Путин сказал, что контракты с ними подписывают на два-три года.

До конца года планируют увеличить число добровольцев до полумиллиона.

Политик подчеркнул, что второй волны мобилизации пока не будет: «Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет».

Уточняется, что во время частичной мобилизации удалось набрать 300 тысяч солдат, после чего власти страны перешли к набору военных на контрактной основе.

Говорится, что в Украине сейчас воюют 244 тысячи мобилизованных, а 41 тысяча человек уволилась по достижению предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 342 800 солдат.