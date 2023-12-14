На Киевщине энергетиков переводят на усиленный режим работы

Главное: В Киевской области энергетиков перевели на усиленный режим. Названная причина.

Детали: Погода в Киевской области 14 декабря ухудшится. Поэтому энергетиков переводят на усиленный режим работы. Об этом сообщает ДТЭК.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и порывы ветра.

«Из-за этого энергетики переходят на усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения», — говорится в сообщении.

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