Байден отказался помиловать собственного сына

Главное: Джо Байден не помилует своего сына Хантера, если того признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям. Ему светит 17 лет тюрьмы.

Детали: Президент США Джо Байден отказался помиловать своего сына Хантера, если того признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям. Об этом поведала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала: «Я предельно ясно дала понять: президент не собирается помиловать своего сына».

Как известно, Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016-го по 2020-й год.

Следствие считает, что вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики и эскортниц.

Теперь сыну главы американского государства светит до 17 лет тюрьмы.

При этом его защита назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.

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