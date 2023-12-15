Австралийские ученые научились читать мысли

Главное: Создано устройство для чтения мыслей. Его разработали ученые из Австралии.

Детали: Команда GrapheneX-UTS при Сиднейском технологическом университете создала шапочку для чтения мыслей. Как стало известно, данное устройство анализирует электрическую активность мозга совместно с нейросетью DeWave.

Поясняется, что оно содержит многочисленные датчики, с помощью которых ученые создают электроэнцефалограмму, волна которой сегментируется на отдельные блоки, улавливающие определенные характеристики и закономерности человеческого мозга.

Этому помогает модель искусственного интеллекта под названием DeWave, которая переводит сигналы мозга в слова и предложения.

Подчеркивается, что она обучена и продолжает обучаться на больших объемах данных.

Эксперты говорят: «Это первая технология, которая включила методы дискретного кодирования в процесс перевода мозговой активности в текст. Интеграция с большими языковыми моделями открывает новые горизонты в нейробиологии и искусственном интеллекте».

Говорится о том, что лучше всего такая шапочка справляется с расшифровкой глаголов.

Информируется, что, когда дело доходит до существительных, специалисты наблюдают тенденцию к использованию пар синонимов, а не точных переводов: так, например, «автор» может стать «человеком».

Ученые сказали, что так происходит, поскольку семантически похожие слова создают схожие паттерны мозговых волн.

Отметим, что показатель точности перевода на BLEU-1 составляет около 40%.

Оценка BLEU измеряет сходство машинного перевода с набором высококачественных справочных переводов.

Сейчас ученые стремятся улучшить этот показатель до 90%.

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