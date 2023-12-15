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Новости > Стало известно, как викинги лечили больные зубы

Стало известно, как викинги лечили больные зубы

Агата Кловская
15.12.23 07:02
19
Стало известно, как викинги лечили больные зубы

Главное: Викинги тоже лечили больные зубы. Очень брутальным образом.

Детали: Ученые поведали, как викинги лечили зубы. Для этого они проанализировали зубы и черепа древних шведов.

Говорится, что в 2005-м году в Швеции нашли остатки христианской церкви, а на ее территории также выявили могилы X-XII века.

Сейчас же эксперты проанализировали более 2,3 тысяч зубов 171 человека.

Информируется, что более 60% взрослых людей имели признаки кариеса, чаще всего на поверхности корня.

В то же время, ни у одного из лиц более молодого возраста кариеса не было.

Отмечается, что распространенность кариеса у шведских викингов в целом была аналогична таковой в других европейских популяциях того же периода.

Кроме этого наблюдались другие патологии: инфекции, выпадение зубов.

Исследователи нашли несколько зубов со следами стирания: предполагается, что люди пытались устранить кариес, а у некоторых он был настолько тяжелым, что вызывал зубную боль.

Резюмируется, что на некоторых зубах также были обнаружены царапины, похожие на следы ковыряния, оставленные при удалении остатков пищи.

В тему: Ученые выяснили, кто и когда на самом деле открыл Америку.

Тэги: ученые, зубы, здоровье, мир, викинги

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