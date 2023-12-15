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Новости > Индийские ученые раскрыли простой секрет крепкого сна

Индийские ученые раскрыли простой секрет крепкого сна

Агата Кловская
15.12.23 00:01
106
Индийские ученые раскрыли простой секрет крепкого сна

Главное: Ученые из Индии поведали, как улучшить сон. Поможет йога-нидра.

Детали: Индийские ученые рассказали, как улучшить сон, память, принятие решений и мышление. По их словам, этому помогут две недели двадцатиминутных занятий йога-нидрой.

Поясняется, что активные формы йоги сфокусированы на выполнении различных поз (асан), дыхании и контроле мышц.

В то же время, как говорится, в отличие от них, йога-нидра не требует движений, так как направлена на достижение состояния сознательного расслабления в положении лежа.

Эксперты использовали метод полисомнографии, дающий возможность оценить активность мозга в различных фазах сна, их длительность и частоту.

Информируется о том, что после двух недель йога-нидры у участников значительно выросло качество сна и доля дельта-волн в глубоком сне.

Сообщается, что прошлые исследования выявили, что это связано с улучшением качества сна, внимания и памяти.

При этом новые результаты подтвердили эти данные: люди стали быстрее давать ответы в тестах на умственные способности без потери точности, у них улучшились память, абстрактное мышление, способность к пространственному обучению.

Индийцы уверяют, что их исследование стало первым качественным объективным доказательством того, что йога-нидра улучшает качество сна и работу мозга.

В тему: Йога с капибарами стала суперпопулярной в США.

Тэги: Индия, ученые, здоровье, мир, сон, Йога

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