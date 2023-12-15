Эксперты рассказали об аномальной погоде в Арктике

Главное: Арктика рекордно прогрелась. Тут фиксируют аномальное потепление.

Детали: Национальное управление океанических и атмосферных исследований США поведало об аномальной погоде в Арктике. Тут средняя температура воздуха в летний период в уходящем году стала самой высокой за всю историю наблюдений в этом регионе.

За основу были взяты результаты исследования 82 ученых из тринадцати стран.

В отчете экспертов сказано: «Средняя температура воздуха нижнего слоя атмосферы в Арктике за прошедший год была шестой самой теплой с 1900-го года и составила 20 градусов по Фаренгейту (минус 7 градусов Цельсия)».

Также говорится: «Средняя температура в Арктике летом была самой теплой за всю историю наблюдений и составила 43 градуса по Фаренгейту (6,4 градуса Цельсия)».

Кроме этого информируется, что с 1940-го года средняя годовая температура в Арктике за десять лет повышалась на 0,25 градуса Цельсия, а средняя температура в летний период на 0,17 градуса.

Оказалось, что в 2023-м году площадь морского льда в Арктике продолжила сокращаться.

Резюмируется: «В уходящем году площадь морского льда была шестой самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, начавшихся в 1979-м году, причем более старый и толстый многолетний лед был намного тоньше, чем в 1980-х годах».

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