В ЕС рассказали о «запасном плане» по Украине

Главное: В ЕС думают, как помочь Украине. Есть запасной план.

Детали: ЕС размышляет о том, как помогать Украине во время войны. Подробности сообщает Reuters.

Так, еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан сказал, что у ЕС есть «запасной план» на случай провала переговоров по предоставлению нашей стране помощи в размере 50 миллиардов евро.

Сейчас такую инициативу блокирует Венгрия.

Как известно, саммит ЕС пройдет 14-15 декабря в Брюсселе.

Чиновник поведал: «Одно из качеств комиссии – это всегда иметь «план Б».

При этом он не пояснил, в чем именно заключается подобный план для Украины, однако отметил, что не верит в то, что Венгрия останется в стороне от международного сообщества, а странам ЕС придется предоставлять деньги нашей стране в рамках межправительственного соглашения в обход Венгрии.

В тему: МВФ попытался спрогнозировать, когда завершится война в Украине.