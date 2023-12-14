Выявлено неожиданное влияние курения на мозг человека

Главное: Курение может привести к уменьшению объемов головного мозга. Это доказали ученые.

Детали: Исследователи из медицинской школы при Вашингтонском университете в США выявили новое негативное влияние курения. По их словам, эта вредная привычка может привести к уменьшению объемов головного мозга.

Так, в проделанной учеными работе использовали данные более чем 40 тысяч человек, которые были взяты из крупнейшего хранилища биологических образцов человека – британского Биобанка.

Эксперты проанализировали информацию об объеме мозга, стаже курения и предрасположенности к данной вредной привычке у 32 094 из них.

Уточняется, что оценка состояния мозга проводилась с помощью компьютерной томографии.

Выяснилось, что курение действительно может способствовать уменьшению объемов мозга.

Было сказано, что выраженность такого эффекта зависела от дозы: чем больше сигарет человек выкуривает в день, тем сильнее уменьшается мозг.

Ученые сообщают, что уменьшение объема мозга является признаком биологического старения и провокатором развития деменции.

Подчеркивается, что подобные изменения необратимы: объем мозга у бывших курильщиков не соответствовал таковому у некурящих, даже если первые давно отказались от сигарет.

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