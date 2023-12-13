Фредерик Бегбедер: известный писатель подозревается в изнасиловании

Главное: Писатель Фредерик Бегбедер обвиняется в изнасиловании. Он был приглашен в полицейский участок для дачи показаний.

Детали: Бывший лауреат премии Renaudot и французский писатель Фредерик Бегбедер оказался под прицелом правоохранительных органов. Утром 12 декабря он был приглашен в полицейский участок города По на юго-западе Франции для дачи показаний в рамках предварительного расследования.

Прокурор города, Родольф Жарри, отметил, что дело не связано с наркотиками, но отказался предоставить дополнительные комментарии.

По последней информации от Franceinfo, 58-летнему Бегбедеру предъявлено обвинение в изнасиловании, и ведется предварительное расследование.

Женщина подала жалобу летом 2022 года, утверждая, что у нее были две сексуальные встречи с писателем — первая была по обоюдному согласию в номере отеля, а вторая, по ее словам, произошла без ее согласия.

Фредерик Бегбедер, известный своими романами, такими как "Каникулы в коме" и "Любовь живет три года", также является редактором в издательстве Flammarion. Его творчество было отмечено престижными литературными наградами, включая премию Renaudot за книгу "Французский роман".