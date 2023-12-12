Национальный роуминг в Украине: что это и как его подключить?

Время от времени в сетях украинских операторов случаются сбои. На этот случай создана страховка: национальный роуминг. Речь иде о том, что если сеть вашего оператора недоступна, вы можете переключиться на сеть других операторов.
Национальный роуминг успешно запустили операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Министерством цифровой трансформации, Национальной комиссией по регулированию электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.
Национальный роуминг позволяет использовать не только голосовую связь и SMS, но также обеспечивает доступ к мобильному интернету.
Настройка национального роуминга на смартфоне занимает всего несколько минут.
Чтобы это сделать:
1. Отключите автовыбор сети (на Android: перейдите в настройки — мобильная сеть или подключение — оператор; на iOS: откройте параметры — сотовые данные — выбор сети).
2. Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
3. Если не удалось зарегистрироваться, попробуйте еще раз или выберите другую сеть.
4. Проверьте возможность совершения исходящих вызовов и отправки SMS.
Не забывайтете, что ежедневно стоит пытаться подключиться к своему оператору. Этот процесс можно выполнить вручную или включить автовыбор сети.
Важно отметить, что тарификация останется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.