Национальный роуминг в Украине: что это и как его подключить?

Время от времени в сетях украинских операторов случаются сбои. На этот случай создана страховка: национальный роуминг. Речь иде о том, что если сеть вашего оператора недоступна, вы можете переключиться на сеть других операторов.

Национальный роуминг успешно запустили операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Министерством цифровой трансформации, Национальной комиссией по регулированию электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

Национальный роуминг позволяет использовать не только голосовую связь и SMS, но также обеспечивает доступ к мобильному интернету.

Настройка национального роуминга на смартфоне занимает всего несколько минут.

Чтобы это сделать:

1. Отключите автовыбор сети (на Android: перейдите в настройки — мобильная сеть или подключение — оператор; на iOS: откройте параметры — сотовые данные — выбор сети).

2. Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

3. Если не удалось зарегистрироваться, попробуйте еще раз или выберите другую сеть.

4. Проверьте возможность совершения исходящих вызовов и отправки SMS.

Не забывайтете, что ежедневно стоит пытаться подключиться к своему оператору. Этот процесс можно выполнить вручную или включить автовыбор сети.

Важно отметить, что тарификация останется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.



