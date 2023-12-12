Польша нашла способ разблокировать границу с Украиной

Главное: Новое правительство нашло способ разблокировать границу с Украиной. Дональд Туск заявил, что предыдущее правительство Матеуша Моравецкого не позаботилось об интересах польских перевозчиков.

Детали: Новое правительство Польши нашло способ с одной стороны удовлетворить интересы протестующих перевозчиков, а с другой — разблокировать границу с Украиной. Об этом заявил глава Совета министров РП Дональд Туск во вторник, 12 декабря, во время выступления в Сейме с программой действий нового правительства.

По его словам, предыдущее правительство Матеуша Моравецкого не позаботилось об интересах польских перевозчиков и отказалось от контроля за границей с Украиной во время войны.

«Из простой порядочности будущие министры этого правительства сидели со мной целыми часами, после полуночи, и искали способы скорейшего решения проблемы на украинско-польской границе. Мы искали и нашли способы, чтобы как можно скорее удовлетворить потребности польских водителей и одновременно немедленно разблокировать границу Украины, которая борется и ожидает перевозки товаров с этой заблокированной автомагистрали», — подчеркнул Туск.

В тему: Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новое правительство потребует от мира мобилизоваться для помощи Украине.