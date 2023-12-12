Ситуация с больницами в Секторе Газа продолжает ухудшаться

Главное: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Сейчас тут работают лишь 11 больниц из 36.

Детали: В Секторе Газа, который продолжает нещадно бомбить Израиль, ухудшается ситуация с больница. Об этом информировала Всемирная организация здравоохранения на брифинге в Женеве.

Было сказано: «Всего за 66 дней система здравоохранения превратилась из 36 функциональных больниц в 11 частично функционирующих больниц: одну на севере и десять на юге».

Стоит напомнить, что на минувшей неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов поведало, что в Секторе Газа работают 14 из 36 больниц.

Кроме этого глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что система здравоохранения Сектора Газа парализована из-за войны, а анклав не может позволить себе лишиться других больниц и коек.

В тему: Жителям Сектора Газа дали интернет.