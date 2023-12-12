Словакия намекнула, что Украина нескоро станет членом ЕС

Главное: Словакия прокомментировала перспективы членства Украины в ЕС. Говорят, что это будет нескоро.

Детали: МИД Словакии неоднозначно высказался по поводу перспектив членства Украины в ЕС. Сквозит пессимизмом.

В ведомстве сказали: «Словакия поддерживает Украину в ее усилиях по реализации рекомендаций для процесса вступления в ЕС, при этом условия должны быть одинаковыми для всех стран-кандидатов».

Подчеркивается, что необходимо сконцентрироваться на поиске мирного решения войны в нашей стране.

Кроме этого глава МИД Юрай Бланар отметил: «Нашего восточного соседа ждет еще долгий и тернистый путь, чтобы все необходимые меры были не только приняты, но имплементированы и сохранены».

В тему: Еще одна страна выступила против переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.