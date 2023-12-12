Люксембург неоднозначно высказался по поводу членства Украины в ЕС

Главное: Люксембург прокомментировал перспективы членства Украины в ЕС. Напомнили, что есть и другие желающие.

Детали: Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель неоднозначно высказался по поводу перспектив членства Украины в ЕС. Произошло это в Брюсселе.

Там прошло заседание Совета по общим делам стран ЕС.

Чиновник сказал: «Я не хочу выделять какую-либо одну страну. У нас есть Молдова, Украина, Грузия, но есть и Балканы».

Он отметил: «Есть критерии, которые необходимо выполнить. Идут дискуссии. Например, Балканы приложили огромные усилия в прошедшие годы, но и Украина сделала очень много в последний год и, особенно, в последние месяцы».

Кроме этого, говоря о вероятном вето, которое может применить Венгрия при принятии решения о расширении ЕС, дипломат заявил, что хотел бы знать причину.

Было отмечено: «Нужно проявлять солидарность. Некоторые страны, которые сейчас являются членами ЕС, в свое время могли бы ими и не стать, если бы другие не проявили бы солидарность и поддержку. Поэтому мне хотелось бы понять настоящие причины этого вето».

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