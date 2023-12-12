Назван главный производитель опиума в мире

Главное: Мьянма признана главным производителем опиума в мире. Показывают рекордный объем с 2001-го года.

Детали: Появился ежегодный отчет управления ООН по наркотикам и преступности. В нем говорится, что главным производителем опиума в мире в 2023-м году стала Мьянма.

Эта страна произвела 1 080 тонн наркотиков – это сразу на 36% больше, чем в прошлом году.

Производство опиума тут находится на самом высоком уровне с 2001-го года.

Информируется, что за год в стране площадь посевов опийного мака (из него получают героин) выросла на 18% до 47,1 тысячи гектаров.

Уточняется, что главным районом производства «дури» стала северная провинция Шан, на долю которой приходится 88%.

Эксперты сообщают, что Мьянма вышла в лидеры на фоне падения производства опиума в Афганистане (в 2021-м году там собрали почти семь тысяч тонн наркотиков) после введенного в апреле 2022-го года правительством талибов запрета на выращивание мака, из-за чего в этом году Афганистане произвели лишь 330 тонн опиума, а падение составило 95%.

В ООН рассказали, что к активизации местных фермеров, которые производят опиум, привел военный переворот в Мьянме в феврале 2021-го года.

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