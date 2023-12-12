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Новости > Американский кардиолог назвал фрукты, полезные для сердца

Американский кардиолог назвал фрукты, полезные для сердца

Александр Панько
12.12.23 16:43
168
Американский кардиолог назвал фрукты, полезные для сердца

Главное: Стало известно, какие фрукты полезны для сердца. Среди них – бананы и киви.

Детали: Известный американский кардиолог Дэвид Сабгир поведал, какие фрукты полезны для сердца. Его слова цитирует издание Eating Well.

По его словам, клетчатка, калий и антиоксиданты, которые содержат фрукты, очень важны для здоровья сердца.

Отмечается, что при высоком давлении употребление разнообразных фруктов и овощей может помочь контролировать кровяное давление.

Он сказал: «Бананы – отличный источник калия, который, как было показано, помогает справиться с гипертонией и признан за свою способность уменьшать влияние натрия в организме и ослаблять напряжение стенок кровеносных сосудов».

Говорится, что в рацион следует включить такие блюда с бананами, как смузи из авокадо и бананов или шоколадно-кокосовые банановые панкейки.

Эксперт поведал: «Авокадо не только содержат пищевые волокна и ненасыщенные жиры, которые связаны с сердечнососудистым здоровьем, но и содержат 250 миллиграммов калия на порцию, что составляет одну треть среднего авокадо. Диета, богатая калием, помогает компенсировать вредное воздействие натрия на кровяное давление».

Уточняется, что авокадо можно добавить к тостам, а также приготовить экзотический гуакамоле.

Специалист рассказал: «Ягоды содержат антиоксиданты, в том числе антоцианы, которые, как показывают исследования, могут помочь снизить кровяное давление».

Сказано, что доказана связь между более высоким общим потреблением антоцианов и снижением риска сердечных заболеваний.

Кроме этого сообщается: «Являясь хорошим источником витамина С, киви может помочь снизить кровяное давление у людей с первичной гипертонией. Недавние исследования показали, что ежедневная порция киви может снизить систолическое артериальное давление».

Резюмируется, что киви также содержит калий, его можно есть самостоятельно или добавить к десерту.

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Тэги: здоровье, мир, сердце, фрукты

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