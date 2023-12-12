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Новости > Зеленский встретился с главой Пентагона Остином

Зеленский встретился с главой Пентагона Остином

Александр Панько
12.12.23 09:39
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Зеленский встретился с главой Пентагона Остином

Главное: Во время встречи Зеленского с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном говорилось об украинско-американском сотрудничестве в сфере обороны.

Детали: В понедельник, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США, где встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США. Обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны. Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки остаются союзниками Украины и намерены помочь Украине создать армию, которая сможет дать отпор России в будущем.

Он напомнил, что США с начала полномасштабного вторжения выделили более 44 млрд долларов на помощь Украине, сплотили «историческую коалицию» задействовав 50 союзников и партнеров, которые оказали помощь Украине более чем на 37 млрд долларов.

«Возможности нашей коалиции имеют решающее значение на поле боя. Украина вернула себе более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года. А российская армия изрядно ослабла. Вы знаете, Путин пытался деморализовать украинский народ. Но он деморализовал российскую армию», — заявил Остин.

Он заявил, что Штаты полны решимости помочь Украине бороться за защиту своей территории и своих граждан, а также сдерживать Россию от какой-либо дальнейшей агрессии, в том числе против союзников НАТО.

Глава Пентагона подчеркнул, что если не дать отпор агрессии Кремля сегодня и не остановить других потенциальных агрессоров, это вызовет цепную агрессию в мире.

«Америка будет в большей безопасности, если мы дадим отпор агрессивной путинской России», — заявил он.

В тему: Названы страны, которые хотят сорвать финансовую помощь США для Украины.

Тэги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, Владимир Зеленский, Ллойд Остин

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