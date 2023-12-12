Жерар Депардье: актера заблокировали во Франции из-за сексуальных обвинений

Главное: Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии. Нацвещатель Франции снял с показа все его фильмы.
Детали: Национальный вещатель Франции снял с показа все фильмы с Жераром Депардье после обвинения в сексуальном насилии.
Главное: Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии. Нацвещатель Франции снял с показа все его фильмы.
Детали: Национальный вещатель Франции снял с показа все фильмы с Жераром Депардье после обвинения в сексуальном насилии.
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