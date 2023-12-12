Жерар Депардье: актера заблокировали во Франции из-за сексуальных обвинений

Главное: Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии. Нацвещатель Франции снял с показа все его фильмы.

Детали: Национальный вещатель Франции снял с показа все фильмы с Жераром Депардье после обвинения в сексуальном насилии.

«Мы не должны прославлять Жерара Депардье. Это просто невозможно», — сказал Мануэль Алдуи, директор по кинематографии и международному развитию France Télévisions.

В конце ноября вышел документальный фильм о Депардье. Он содержит интервью с четырьмя женщинами, которые обвиняют актера в сексуальном насилии: две девушки заявили, что он прикасался к их ягодицам, ещё две обвинили в изнасиловании.