Австрия - самая счастливая страна ЕС

Главное: Австрию признали самой счастливой страной Европы.

Детали: Австрия Страна набрала 7,9 балла из 10 в ежегодной публикации Евростата о «показателях качества жизни», основанной на опросах, проведенных во всех странах-членах ЕС.

Интересно, что Австрия одновременно является самой европессимистической страной: менее половины населения страны рады нахождению в ЕС.