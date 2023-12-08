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Новости > Украина будет производить снаряды калибра 155 мм

Украина будет производить снаряды калибра 155 мм

Александр Панько
08.12.23 13:59
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Украина будет производить снаряды калибра 155 мм

Главное: На территории Украины будут производить снаряды калибра 155 мм. Процесс запуска производства продолжается «не менее двух, максимум три года», отметил Александр Камышин.

Детали: Достигнута договоренность с двумя американскими компаниями о совместном производстве артиллерийских снарядов калибра 155 мм на территории Украины. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона в четверг, 7 декабря.

«Есть долгосрочные решения, которые очень важны для нас. Это решение о производстве боеприпасов, прежде всего 155 калибра. Есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов будет длиться годы», — заявил он.

Камышин уточнил, что процесс запуска производства снарядов 155 калибра длится «по меньшей мере, два, максимум три года».

«Чтобы начать это производство, нам нужны технологии, которыми обладают наши партнеры. Украина никогда не производила эти калибры. Поэтому чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны», — добавил министр.

В тему: Украина и США будут вместе производить системы ПВО.

Тэги: производство, вооружение, новости Украины, война в Украине, снаряды

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