Стало известно, сколько гражданских украинцев находятся в плену у россиян

Главное: В плену у россиян находится 28 тысяч гражданских украинцев. Есть случаи, когда в плен захватывают только за проукраинские высказывания украинцев, старше 80-85 лет, отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Детали: По состоянию на начало декабря в плену находятся 28 тысяч гражданских лиц Украины. Такие данные озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ в четверг, 7 декабря.

«Гражданские заложники — это, на мой взгляд, новая система подавления гражданского населения на ВОТ. По состоянию на сейчас 28 тысяч подтвержденных граждан Украины находятся в плену РФ», — сказал он на международной конференции по правам человека «Свобода или страх».

Лубинец подчеркнул, что украинские власти не могут проверить их состояние, не могут получить доступ к российским тюрьмам и не могут передать им лекарства.

«Отдельный список из этих 28 тысяч — это 2 тысячи граждан Украины, возраст которых составляет более 65 лет. Есть случаи, когда в плен захватывают только за проукраинские высказывания украинцев, старше 80-85 лет. И в который раз мы ничего не можем с этим сделать», — заявил омбудсмен.

Лубинец призвал международное сообщество помочь украинскому государству защитить своих граждан и вернуть их.

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