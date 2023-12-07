Из 18 сел в Сумской области эвакуированы все жители, — ОВА

Главное: В Сумской области эвакуированы все жители 18 сел. Глава Сумской обладминистрации Владимир Артюх подчеркнул, что не все люди хотят выезжать из пограничных населенных пунктов.

Детали: Практически все жители 18 сел Сумской области выехали с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в интервью Укринформу.

«Однако эти населенные пункты не перестали существовать, они не оставлены на произвол судьбы. Контроль над ними мы передали Вооруженным силам Украины. Установлены блокпосты, вход и выход контролируется ВСУ», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что при необходимости местные жители могут посещать собственные дома, находиться на территории этих сел.

«Для понимания — всего под эвакуацию в Сумской области подпадает 115 населенных пунктов в области», — объяснил он.

Артюх отметил, что в Сумской области действует 51 община, из них 15 находится в зоне боевых действий, это — треть области.

В области объявили эвакуацию жителей из 5-км зоны в июле 2023 года, но люди не хотят уезжать, объяснил глава обладминистрации.

«Мы вывезли из опасной зоны более 700 детей. Из всех детей, которые там учтены, — это больше половины», — добавил Артюх.

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