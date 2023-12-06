Из-за боевых действий без электричества в Украине остаются 423 населенных пунктов

Главное: 423 населенных пунктов в Украине остаются без электричества. Причина – боевые действия.

Детали: Из-за боевых действий и технических причин на среду, 6 декабря, без электричества в Украине остаются 423 населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Там отметили, что удалось возобновить электроснабжение во всех населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды.

Информируется, что ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей, плановые отключения бытовых потребителей также не предусматриваются.

Говорится о том, что из-за боевых действий в Донецкой области отключены 117 населенных пунктов, в Запорожской области – 63, в Сумской – 54, в Херсонской – 45, в Черниговской – 17.

Кроме этого, как стало известно, аварийные ситуации произошли также в газотранспортном хозяйстве. Во Львовской области из-за нарушения правил проведения земляных работ поврежден подземный распределительный газопровод низкого давления, в результате чего без газоснабжения осталось 98 абонентов. Утечка газа ликвидирована, работы по устранению последствий продолжаются.

Также было сказано, что в Харьковской области в результате боевых действий в одной из громад поврежден газопровод-ввод высокого давления. Без газоснабжения остался 621 абонент частного сектора и котельная больницы. Продолжаются аварийные работы по возобновлению газоснабжения.

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