США ударили новыми санкциями по Беларуси

Главное: США ввели новые санкции против Беларуси. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список 11 юридических и восемь физических лиц.

Детали: Во вторник, 5 декабря, США ввели санкции против Беларуси, которая помогает России в войне против Украины и участвует в депортации украинских детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список 11 юридических и восемь физических лиц.

В частности, США ввели санкции против генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова, поскольку Беларусь была соучастником депортации украинских детей, и в июне этого года Красный Крест Беларуси сообщил, что в стране находится более 700 детей из Украины.

Под санкции попали лица и предприятия, помогающие военным действиям России. В частности, это ОАО «Алевкурп», научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар», ОАО «Управленческая компания холдинга Горизонт», предприятия оборонного сектора Беларуси и лица, финансирующие режим Лукашенко.

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