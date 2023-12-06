Трамп сделал ряд громких заявлений – снова «прилетело» Байдену

Главное: Дональд Трамп выступил перед сторонниками. Пообещал, что не будет диктатором.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп продолжает фонтанировать громкими заявлениями. На этот раз политик выступил на митинге перед сторонниками в штате Айова.

Так, он сказал: «Единственное глобальное потепление, о котором мы должны волноваться, потому что оно может произойти завтра, это ядерное глобальное потепление».

При этом, говоря о том, что будет в случае его победы на выборах в 2024-м году, Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором: «Нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором».

Кроме этого политик призвал не смеяться над умственными способностями действующего главы государства Джо Байдена: «Когнитивно он не в очень хорошем состоянии. Но это не очень смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем не смешно».

Бывший президент добавил: «Мировые лидеры, они в лучшей форме, они хотят лучшего для своих стран. А у нас кто-то, кто никогда не был в лучшей форме. Джо Байдена в бытность его законодателем описывали как самого тупого сенатора».

При этом Дональд Трамп заявил, что не думает, что Джо Байден «дотянет до выборов, так как он в плохой физической и в еще худшей умственной форме».

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