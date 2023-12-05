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Новости > Криста Карсон: у певицы отвалился нос после инъекции ботокса

Криста Карсон: у певицы отвалился нос после инъекции ботокса

Александр Панько
04.12.23 18:10
174
Криста Карсон: у певицы отвалился нос после инъекции ботокса

Главное: Из-за неудачной инъекции ботокса певица из США Криста Карсон лишилась ноздри.

Детали: После косметической процедуры у певиыа из США Кристы Карсон начались странные симптомы: онемение, покалывание и даже невнятная речь — как оказалось, врач задел кровеносный сосуд, но пообещал, что через полгода всё заживёт.
 
Спустя две недели часть носа Кристы буквально отвалилась.
 
В больнице Кристы Карсон помогли остановить процесс разрушения тканей, но восстановить нос было уже невозможно.
 
Сейчас Кристы Карсон носит протез, который помогает ей дышать. Однако музыкальная карьера женщины была разрушена.

Тэги: Криста Карсон

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