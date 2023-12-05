Криста Карсон: у певицы отвалился нос после инъекции ботокса

Главное: Из-за неудачной инъекции ботокса певица из США Криста Карсон лишилась ноздри.

Детали: После косметической процедуры у певиыа из США Кристы Карсон начались странные симптомы: онемение, покалывание и даже невнятная речь — как оказалось, врач задел кровеносный сосуд, но пообещал, что через полгода всё заживёт.

Спустя две недели часть носа Кристы буквально отвалилась.

В больнице Кристы Карсон помогли остановить процесс разрушения тканей, но восстановить нос было уже невозможно.

Сейчас Кристы Карсон носит протез, который помогает ей дышать. Однако музыкальная карьера женщины была разрушена.