Соединенные Штаты Кайласы: парагвайский чиновник подписал соглашение с несуществующей страной

Главное: Чиновник в Парагвае подписал от имени правительства соглашение с Соединенными Штатами Кайласы. Но такой страны не существует.

Детали: Чиновник в Парагвае подписал от имени правительства соглашение с вымышленной страной, существующей только в интернете. Теперь он уволен. Ранее чиновник возглавлял аппарат министерства сельского хозяйства.

Он подписал «меморандум о взаимопонимании» с представителями несуществующих Соединенных Штатов Кайласы.

Соединенные Штаты Кайласы возглавляет самопровозглашенный индуистский мистик и мошенник по имени Свами Нитьянанда, который с 2019 года скрывается от обвинений сексуальном насилии. Ранее он утверждал, что может видеть сквозь стены, задерживать восход солнца и побуждать коров говорить на санскрите. Его местонахождение неизвестно.

На сайте выдуманное государство Соединенные Штаты Кайласы описывается как «древняя просвещенная индуистская нация, которую возрождают индуисты со всего мира».