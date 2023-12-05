В харьковском метро обустроят детский садик

Главное: На пяти станциях метро в Харькове будет действовать детский сад. Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется 6 января 2024 года.

Детали: Сегодня, 4 декабря, исполком Харьковского городского совета поддержал решение об организации в помещениях Харьковского метрополитена образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

«Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнут 6 января 2024 года. Детский сад будет работать на станциях метро Университет, Победа, Академика Павлова, Метростроителей и Тракторный завод», — сообщили в городском совете.

В тему: В МОН рассказали, можно ли забирать ребенка со школы во время тревоги.