Под Киевом из реки выловили тело 7-летнего мальчика

Главное: В Киевской области в реке нашли мертвого мальчика. Об исчезновении ребенка мать мальчика сообщила полицейским в воскресенье, 3 декабря. Мальчика искали больше суток, но нашли мертвым.
Детали: В селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области в пойме реки Ирпень нашли мертвым семилетнего мальчика Владислава Гарвату. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Об исчезновении ребенка мать мальчика сообщила полицейским вчера, 3 декабря.
Мальчика искали больше суток, но нашли мертвым.
«К сожалению, чуда не произошло. Тело ребенка нашли в пойме р.Ирпень недалеко от его дома», — говорится в сообщении спасателей.
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