В Ровно 44-летняя женщина родила 17-го ребенка

Главное: В городе Ровно 44-летняя женщина стала матерью 17-го ребенка. До его появления в семье уже было восемь мальчиков и столько же девочек.

Детали: В Ровенском перинатальном центре 44-летняя женщина родила 17-го ребенка. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

«Вчера у нас случилось очень хорошее событие. В нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье из восьми мальчиков и восьми девочек родился девятый мальчик», — рассказали в центре.

Главный врач медучреждения Виктория Еникеева рассказала УНИАН, что 44-летняя женщина рожала естественным путем. Роженица и младенец чувствуют себя хорошо.

Врач отметила, что вес мальчика составляет почти 4 килограмма, рост — 55 сантиметров. Его мать проживает в Ривненском районе. Это уже девятый ребенок, которого женщина родила в перинатальном центре.

По словам Еникеевой, женщина не исключает, что будет рожать еще.

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