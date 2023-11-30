Из-за гололеда в Киеве травмы получили сотни людей

Главное: Киев страдает от гололеда. Травмы получили 195 человек.

Детали: Киев уже три дня страдает от гололеда. О его последствиях поведала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, которую цитирует «Укринформ».

По ее словам, в травмпункты города обратились 195 пострадавших.

Накануне, в среду, 29 ноября, в травмпункты украинской столицы обратились 87 человек – 86 взрослых и один ребенок.

Ранее, 28 ноября, пострадали 45 человек – 41 взрослый и четыре ребенка, а 27 ноября было 63 травмированных – 61 взрослый и два ребенка.

Отмечаете, что всем была предоставлена медицинская помощь.

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