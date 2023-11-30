Месси стал виноделом

Главное: Лионель Месси решил производить свое вино. Оно уже представлено.

Детали: 36-летний аргентинский футболист Лионель Месси переквалифицировался в винодела. Теперь его изображение будет на бутылках этого напитка.

Известно, что производитель Winemaker уже представил коллекцию вин, созданную в сотрудничестве с Лионелем Месси.

Отметим, что уже презентовали три коллекции, состоящие из шестнадцати различных вин.

LIONEL GOAT 10 включает десять разных вин. Стоимость бутылки напитка составляет до 30 евро.

В то же время, бутылки из коллекции LIONEL TITANIUM стоят в более 100 евро, а LIONEL DIAMOND – дороже 500 евро за бутылку.

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