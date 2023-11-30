Лидер Китая поддержал Палестину

Главное: Си Цзиньпин поддержал Палестину. Лидер Китая говорит, что право народа на жизнь и создание государства должно быть реализовано как можно скорее.

Детали: Председатель КНР Си Цзиньпин сделал важное заявление по поводу Палестины. Оно прозвучало в Международный день солидарности с палестинским народом.

Китайский лидер считает, что право палестинского народа на жизнь и создание государства должно быть реализовано как можно скорее.

Он сказал: «Палестино-израильские мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, а права палестинского народа на государственность, выживание и возвращение должны быть реализованы как можно скорее».

Кроме этого, по его словам, столь болезненный урок замкнутого круга палестино-израильского конфликта демонстрирует, что только придерживаясь концепции общей безопасности можно достичь устойчивой безопасности.

Наканнуне Министерство иностранных дел страны опубликовало документ из пяти пунктов с позицией Китая в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта. В нем призвали к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения, а выходом из ситуации называет возвращение к плану «Два государства для двух народов» и создание независимого Палестинского государства на основе границ с 1967-го года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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