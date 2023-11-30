Известный журналист заявил, что власти США скрывают правду об НЛО

Главное: Власти США скрывают от людей правду об НЛО. Об этом информировал журналист Такер Карлсон.

Детали: Известный американский журналист Такер Карлсон заявил у себя в социальной сети Х, что власти США скрывают от людей правду об НЛО. Он поведал подробности.

Так, отмечается, что власти страны имеют вещественные доказательства существования инопланетян, однако продолжают врать более восьмидесяти лет.

Такер Карлсон сказал: «Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, потому что правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Не хотят пугать население? Запугивание населения – это то, что наше государство делает лучше всего».

Журналист добавил, что США прячут от людей обломки аппаратов, а также тела существ, на них летавших из-за своего некоего злодеяния.

Резюмируется: «Это их преступление. Однажды мы узнаем, в чем оно заключается».

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