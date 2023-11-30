Ситуация на фронтах серьезно накалилась: как проходит украинское контрнаступление

Главное: Украина продолжает свое контрнаступление. Стало известно, что сейчас происходит на фронтах.

Детали: Украинское контрнаступление продолжается, невзирая на холодную погоду. О ситуации на фронтах на четверг, 30 ноября, поведал Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки всего произошло 101 боевое столкновение.

Противник нанес 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Увы, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру нашей страны управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300. Ночью россияне выпустили 8 зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Украинцы уничтожили 14 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, трехэтажный жилой дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура.

К сожалению, авиационные удары получили Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка Харьковской области; Новомихайловка, Авдеевка, Новоукраинка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Купянском направлении противник вел штурмовые действия у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. ВСУ отбито 7 атак.

Информируется, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 24 атаки россиян в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении Россия вела безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области, ВСУ отразили четыре атаки. Войска Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Говорится, что на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия России неподалеку от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Тут украинские военные отразили 22 атаки.

Также на Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбиты 11 атак.

Кроме этого, на Шахтерском направлении украинские военные отбили три атаки россиян южнее Пречистовки Донецкой области.

Сказано, что на Запорожском направлении россияне пять раз безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районе Работино Запорожской области. Войска Украины отбили 9 атак врага северо-западнее Вербового Запорожской области.

Известно, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят россиянам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Украинцам поведали, что на Херсонском направлении ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам России.

Всего за прошлые сутки украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, два склада боеприпасов и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск России.

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