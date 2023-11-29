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Новости > В Украине отметят 100-летие Сергея Параджанова

В Украине отметят 100-летие Сергея Параджанова

Агата Кловская
28.11.23 19:57
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В Украине отметят 100-летие Сергея Параджанова

В Киеве состоялась обсуждение между председателем Штаба Союза армян Украины Давидом Мкртчяном и представителями Национального союза кинематографистов Украины – Ларисой Кадочниковой, Романом Балаяном, Дмитрием Томашпольским и Сергеем Борденюком. Цель встречи – обсуждение планов и организации ряда мероприятий, приуроченных к празднованию столетнего юбилея выдающегося армянского и украинского кинорежиссера Сергея Параджанова.

Как сообщает AnalitikaUA, участники встречи высказали идеи проведения ретроспективы творчества Параджанова, кинопоказов и других культурных мероприятий, которые подчеркивали бы уникальность его творческого наследия и влияния на мировую кинематографию.

Давид Мкртчян и члены Национального союза кинематографистов Украины обсудили важность проведения памятных мероприятий, которые не только отметят творческий вклад Параджанова в мировое кино, но и будут способствовать популяризации его наследия среди общественности. Значительное внимание было уделено привлечению армянской и украинской молодежи к памятным событиям и творчеству Сергея Параджанова.

Необходимость объединения усилий и сотрудничества между армянской общиной Украины и украинским кинематографическим сообществом была подчеркнута во время встречи.

Как известно, в ходе 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, проходящей 7-22 ноября в Париже, было принято решение включить 100-летия со дня рождения Шарля Азнавура и Сергея Параджанова в Календарь юбилеев знаменитых людей и важных событий ЮНЕСКО на 2024-2025 годы.

Данные заявки были подали Армения совместно со странами-партнерами, получив значительную поддержку со стороны ряда государств-членов и группы стран. В частности, заявку относительно 100-летнего юбилея известного французского певца, автора песен и актера армянского происхождения Шарля Азнавура подали совместно Армения и Франция при поддержке Андорры, Италии, Люксембурга, Монако, Португалии, Сенегала и группы франкоязычных послов ЮНЕСКО, насчитывающей более 80 членов.

Заявку на 100-летие кинорежиссера Сергея Параджанова подали совместно Армения, Грузия и Украина при поддержке Кипра, Франции, Италии, Ливана и Польши.

С 1998 года по сей день в Календарь юбилеев знаменитых людей и важных событий ЮНЕСКО были включены 25 юбилейных дат, представленных Республикой Армения. На предыдущую двухлетку были одобрены заявки, поданные РА к 850-летию со дня смерти Нерсеса Шнорали (армянский поэт и общественный деятель, Католикос Армянской Апостольской церкви – ред.) и 100-летию Национального киноцентра РА.

Тэги: Сергей Параджанов

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