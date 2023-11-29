Победа Путина станет трагедией для всех, — Столтенберг

Главное: Генсек НАТО назвал главную задачу в поддержке Украины. По словам Столтенберга, победа Путина станет трагедией для всех.

Детали: Североатлантический альянс должен сосредоточиться на долгосрочной поддержке Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время министерской встречи Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

«Задача, вызов сейчас — это сделать эту поддержку долговременной. Поэтому я приветствую эти обещания, которые были, что дополнительные 10 млрд евро вместе выделяют Германия и Нидерланды. И это будут и системы оружия, и поддержка, и я призываю страны-члены оказывать поддержку, а также США. Потому что это в наших интересах», — сказал он.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе в июле об интенсификации поддержки, а также необходимости обеспечения оперативной совместимости между силами стран НАТО и Украиной. «Для этого у нас есть „Рамштайн“. Это дает предоставляет большое преимущество, и мы должны оказывать поддержку длительной. Это отвечает нашим интересам безопасности», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что обязательство НАТО — сделать так, чтобы предоставить Украине оружие, в котором она нуждается.

«Потому что это будет трагедией для украинцев, если президент Путин победит, но это тоже будет опасностью для нас. Потому что это будет сигнал для всех тоталитарных лидеров, не только для Москвы, но и для Пекина о том, что если применять силу, захватывать страны, то можно получить что угодно. Речь идет о международном порядке, основанном на правилах, где международные границы уважают», — добавил он.

Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО оказывают беспрецедентную военную поддержку. «И это действительно дает преимущества на поле боя. Потому что украинцы смогли освободить 50 процентов территории, которые были захвачены после полномасштабного вторжения», — добавил он.

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