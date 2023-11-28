Украинцев призывают воздержаться от похода в Карпаты. Возможен сход лавин

Главное: ГСЧС предупреждает о возможном сходе лавин в Карпатах. Спасатели просят граждан быть осмотрительными и в ближайшие дни отказаться от походов в горы, поскольку это небезопасно.

Детали: На высокогорье Карпат возможен сход лавин. Такое предупреждение опубликовала пресс-служба ГСЧС.

«Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что 28-29 ноября в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). Берегите себя, и воздержитесь пока от походов в горы!», — говорится в сообщении.

В тему: В Карпатах зафиксирован зверский мороз.