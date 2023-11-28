Германия поможет украинской энергетике на 300 млн евро

Главное: ФРГ дает 300 млн евро энергосектору Украины. Укрэнерго является одним из основных бенефициаров взноса Берлина в размере 200 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины.

Детали: Германия предоставляет 300 миллионов евро как помощь Украине в энергетическом секторе. Об этом сообщил посол Германии Мартин Егер.

«Основываясь на нашем долгосрочном партнерстве, Германия предоставляет Укрэнерго более 300 миллионов евро на ремонт и модернизацию энергосети», — отметил он.

По словам Егера, Укрэнерго является одним из основных бенефициаров взноса Берлина в размере 200 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины.

Посол добавил, что провел «плодотворный» разговор с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

«Германия уже выделила более 625 млн евро в поддержку энергосистемы. Еще больше — в процессе подготовки. Кроме крайне необходимой помощи на ремонт, мы увеличиваем нашу поддержку развития децентрализованной энергетики», — заявил Егер.

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