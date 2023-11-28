В Италии молния ударила в летящий самолет

Главное: Молния ударила в самолет в Италии. Борт заходил на посадку.

Детали: Воздушное ЧП произошло в Италии. О произошедшем инциденте поведали местные правоохранители.

Как стало известно, в самолет Boeing авиакомпании Ryanair ударила молния при заходе на посадку в Италии.

Информируется, что борт совершал перелет из Румынии в Пескару, и заходил на посадку в аэропорту назначения и приступил к снижению, когда в него попала молния.

Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, а судно благополучно приземлилось.

Резюмируется, что самолета два дня находился в Италии на диагностике, а после возобновил полеты.

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