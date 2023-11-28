Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Италии молния ударила в летящий самолет

В Италии молния ударила в летящий самолет

Агата Кловская
28.11.23 12:41
83
В Италии молния ударила в летящий самолет

Главное: Молния ударила в самолет в Италии. Борт заходил на посадку.

Детали: Воздушное ЧП произошло в Италии. О произошедшем инциденте поведали местные правоохранители.

Как стало известно, в самолет Boeing авиакомпании Ryanair ударила молния при заходе на посадку в Италии.

Информируется, что борт совершал перелет из Румынии в Пескару, и заходил на посадку в аэропорту назначения и приступил к снижению, когда в него попала молния.

Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, а судно благополучно приземлилось.

Резюмируется, что самолета два дня находился в Италии на диагностике, а после возобновил полеты.

В тему: Жертвами молний в Индии стали десятки людей.

Тэги: самолет, мир, молния, ЧП

Комментарии

Статьи

17.11.23 15:24

Сколько украинцы тратят на домашних животных?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Амнистия капиталов в Украине закончилась печально. Для тех, кто в нее поверил
23.11.23 18:55

Амнистия капиталов в Украине закончилась печально. Для тех, кто в нее поверил

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.11.23 13:17

Украинцев призывают воздержаться от похода в Карпаты. Возможен сход лавин

28.11.23 13:09

Одиозная американская конгрессвумен призвала прекратить финансирование Украины

28.11.23 12:52

К концу недели в Украине объявят об изменениях в мобилизации

28.11.23 12:36

Генсек НАТО поведал, примут ли Украину в Альянс

28.11.23 12:33

Германия поможет украинской энергетике на 300 млн евро

28.11.23 12:32

Американские ученые поведали о смертельном вреде алкоголя

28.11.23 11:50

В Укрэнерго назвали области с самой сложной ситуацией с энергоснабжением

28.11.23 11:29

Стало известно, сколько «кинжалов» сбила украинская ПВО

28.11.23 11:23

Циклонов станет больше: синоптик огорошил украинцев своим прогнозом

28.11.23 12:52

К концу недели в Украине объявят об изменениях в мобилизации

28.11.23 10:40

Жену Буданова отравили тяжелыми металлами, — СМИ

28.11.23 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 326 440 солдат

28.11.23 09:20

США вскоре могут утвердить дополнительное финансирование для Украины

27.11.23 15:50

В Одессе несколько человек замерзли насмерть, — СМИ

27.11.23 13:18

Скифское золото вернулось в Украину

27.11.23 12:49

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

27.11.23 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 325 580 солдат

26.11.23 14:55

ТЦК и проверка документов: готовится новый разрешительный законопроект

24.11.23 14:28

Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot зимой

21.11.23 15:49

В Винницкой области ждут новую волну гепатита А

21.11.23 16:58

Николай Оголобяк: в РФ за участие в войне помиловали сатаниста-убийцу

21.11.23 15:22

Оккупанты повредили газопроводы в трех областях Украины

21.11.23 13:51

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

21.11.23 16:24

Оккупанты завезли в Луганскую область «карателей» для проверок, — Генштаб

22.11.23 10:51

Около 20% украинских семей испытывают нехватку пищи, — ООН

21.11.23 16:55

Украина ищет способ прекратить депортацию детей

21.11.23 14:54

Россия держит 11 тысяч украинских детей в «лагерях перевоспитания», — разведка

22.11.23 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 320 670 солдат

22.11.23 12:41

Украинцев вновь призвали экономить электричество: стало известно, что случилось

Фото и Видео
Американские полицейские устроили погоню за двенадцатилетним мальчиком – появилось видео
Американские полицейские устроили погоню за двенадцатилетним мальчиком – появилось видео
Американские полицейские устроили погоню за двенадцатилетним мальчиком – появилось видео
Американские полицейские устроили погоню за двенадцатилетним мальчиком – появилось видео
Скифское золото вернулось в Украину
Скифское золото вернулось в Украину
Сильный ветер разорвал самый большой флаг Украины
Сильный ветер разорвал самый большой флаг Украины
Наводнения в Сомали привели к многочисленным жертвам
Наводнения в Сомали привели к многочисленным жертвам
Снежный шторм в Одессе: стало известно о катастрофических последствиях
Снежный шторм в Одессе: стало известно о катастрофических последствиях
Голодный путь (Famine Way): украинцы создали компьютерную игру о Голодоморе
Голодный путь (Famine Way): украинцы создали компьютерную игру о Голодоморе
Игра в кальмара (2023): участники реалити-шоу подали в суд на Netflix
Игра в кальмара (2023): участники реалити-шоу подали в суд на Netflix
Яна Булгачева: украинский трансгендер снялся для казахстанского PlayBoy
Яна Булгачева: украинский трансгендер снялся для казахстанского PlayBoy
Беспилотник «Термит»: РФ запустила производство ударных минивертолетов
Беспилотник «Термит»: РФ запустила производство ударных минивертолетов
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и тизер нового сериала от Netflix
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и тизер нового сериала от Netflix
fraza.com
Новости блогосферы
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.