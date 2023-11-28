В Укрэнерго назвали области с самой сложной ситуацией с энергоснабжением

Главное: В Укрэнерго заявили, что самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в трех областях. За прошедшие сутки энергетики запитали три высоковольтные воздушные линии 330 кВ в южном и восточном регионах.

Детали: По состоянию на утро вторника в Украине обесточены более 1000 населенных пунктов из-за непогоды и российских обстрелов. Самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Донецкой областях, сообщило Укрэнерго 28 ноября.

Так, из-за непогоды остаются обесточенными 559 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются еще 443 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областей. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

За прошедшие сутки энергетики запитали две высоковольтные воздушные линии 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены ненастьем. Также включили в работу еще одну линию 330 кв для повышения надежности энергоснабжения в регионе. Еще одна высоковольтная воздушная линия 330 кВ, которая отключалась по техническим причинам, возвращена в работу в восточном регионе.

В течение суток один блок тепловой электростанции выведен в аварийный ремонт и один блок возвращен в работу.

Сегодня Украина не экспортирует электроэнергию. Вместе с тем импорт производится в вечерние часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 1358 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 559 МВт.

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