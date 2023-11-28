Генсек НАТО поведал, примут ли Украину в Альянс

Главное: Украину обещают принять в НАТО. Но неизвестно, когда именно.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил перспективы Украины стать членом Альянса. Его слова цитирует издание Index.

Он заверил: «Будущее Украины – в НАТО. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству».

Также отмечается: «Лидеры НАТО приняли решение пригласить Украину к вступлению, когда будут выполнены все условия и союзники согласятся».

Кроме этого чиновник напомнил, что в уходящем году страны блока согласовали программу по переходу армии Украины на стандарты Альянса, а также обязались выделить полмиллиарда евро на поставки медикаментов, топлива и удовлетворение других потребностей нашей страны.

В тему: В НАТО увидели большую победу для Украины.