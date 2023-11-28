Стало известно, сколько «кинжалов» сбила украинская ПВО

Главное: Юрий Игнат сообщил, сколько «кинжалов» сбила украинская ПВО. После первого успешного сбития военные провели совещание, на котором решили придержать обнародование этой информации.

Детали: Украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить уже 15 аэробалистических российских ракет Х-47 «Кинжал». Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Новинарні.

Он отметил, что впервые это произошло 4 мая. Ракету сбили с помощью американского ЗРК Patriot.

Игнат отметил, что информацию успешного применения Patriot для сбивания российских «кинжалов» долгое время скрывали.

«Выпустили россияне „кинджал“ — и пусть думают, где он делся. Нам нужно было время, чтобы понаблюдать за реакцией врага, сделать определенные маневры и прочее. Тогда мы публиковали эту информацию в полной коммуникации с согласованием у командующего Воздушными силами ОСУ и главнокомандующего Мы сутки держали информационную тишину. К сожалению, отдельные СМИ распространили эту информацию раньше — хотя я просил их держать паузу. Это все же делается не просто так. Информация — тоже оружие, которое нужно умело применять. И иногда время — это тоже оружие. У нас, к сожалению, многие этого не понимают», — сказал Игнат.

По его словам, в настоящее время системы Patriot прикрывают только Киев. Однако Украина еще получит эти системы.

«Наши люди с боевым опытом сбивания „кинджалов“ дальше станут наставниками не только для курсантов, а, возможно, и для иностранцев. Потому что никто в мире из Patriot еще не сбивал такой тип ракет, только ПВО ВСУ», — отметил спикер.

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